ПриватБанк сообщил о сбое в работе платежей и переводов

15 сентября в работе государственного ПриватБанка произошел технический сбой. Поэтому у пользователей временно недоступн ряд банковских сервисов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв. Мы уже все чиним, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу", - говорится в сообщении.

IT-специалисты ПриватБанка работают над устранением неполадок и полным восстановлением функционала систем.

Отметим, что 18 августа в работе государственного ПриватБанка также произошел технический сбой.

15 августа ПриватБанк уже сообщал о временном сбое в работе нескольких сервисов, тогда полноценную работу сервиса удалось восстановить через несколько часов.