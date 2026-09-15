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ПриватБанк сообщил о сбое в работе платежей и переводов

Приватбанк
ПриватБанк сообщил о сбое в работе платежей и переводов / Depositphotos

15 сентября в работе государственного ПриватБанка произошел технический сбой. Поэтому у пользователей временно недоступн ряд банковских сервисов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв. Мы уже все чиним, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу", - говорится в сообщении.

IT-специалисты ПриватБанка работают над устранением неполадок и полным восстановлением функционала систем.

Отметим, что 18 августа в работе государственного ПриватБанка также произошел технический сбой.

15 августа ПриватБанк уже сообщал о временном сбое в работе нескольких сервисов, тогда полноценную работу сервиса удалось восстановить через несколько часов.

Автор:
Светлана Манько

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