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Втрати ворога станом на 18 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1668 добу повномасштабної війни становлять 1 514 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;
- танків – 12 351 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од;
- артилерійських систем – 49 938 (+75) од;
- РСЗВ – 2 142 (+3) од;
- засоби ППО – 1 646 (+1) од;
- літаків – 442 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 656 (+12) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од;
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од;
- спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т».
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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