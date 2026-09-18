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Дата публікації

Втрати ворога станом на 18 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1668 добу повномасштабної війни становлять 1 514 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 351 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од;
  • артилерійських систем – 49 938 (+75) од;
  • РСЗВ – 2 142 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 646 (+1) од;
  • літаків – 442 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 656 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од;
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од;
  • спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  •  збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т».
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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