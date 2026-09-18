Потери врага по состоянию на 18 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1668 сутки полномасштабной войны составляют 1 514 910 человек.

Потери России в войне на 18 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 сентября потеряла:

личного состава – около 1 514 910 (+1 420) человек;

танков – 12 351 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 25 352 (+7) ед;

артиллерийских систем – 49 938 (+75) ед;

РСЗО – 2 142 (+3) ед;

средства ПВО – 1 646 (+1) ед;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 656 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) ед;

крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 150 442 (+424) ед;

специальная техника – 4701 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 3 «Бандероль»/«Дань-Т».

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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