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Потери врага по состоянию на 18 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1668 сутки полномасштабной войны составляют 1 514 910 человек.
Потери России в войне на 18 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 514 910 (+1 420) человек;
- танков – 12 351 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 25 352 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 49 938 (+75) ед;
- РСЗО – 2 142 (+3) ед;
- средства ПВО – 1 646 (+1) ед;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 656 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) ед;
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 150 442 (+424) ед;
- специальная техника – 4701 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 3 «Бандероль»/«Дань-Т».
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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