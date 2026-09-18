Расходы на подготовку энергетики к зиме перенесли на декабрь из-за нехватки денег

Расходы на 39 млрд грн, в том числе на подготовку энергетики к зиме, запланированные на сентябрь-ноябрь, отложили на декабрь из-за нехватки средств.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в подкасте "Хроники экономики", передает "Экономическая правда".

Минфин внес изменения в расписание государственного бюджета и перенес некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. Прежде всего, это капитальные затраты: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и тому подобное", - сказала Подласса.

Она отметила, что это касается и расходов на реализацию планов устойчивости и подготовку к зиме.

При этом нардепка отметила, что отсрочка до декабря может означать, что эти программы не успеют вообще профинансировать в этом году.

"Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая. Когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и международные обязательства, то мы не просто так это говорим", - подчеркнула Подласа.

Нардепка подчеркнула, что правительство продолжает финансировать социальные расходы, в том числе зарплаты работникам бюджетного сектора экономики, но ситуация с бюджетом остается напряженной.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.