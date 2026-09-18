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Обеспечивает Москву бензином: один из крупнейших НПЗ России полностью остановил работу из-за атаки дронов

Ярославский НПЗ
Ярославский НПЗ приостановил переработку после атаки дронов. Фото: invest76.ru

Российский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) в четверг, 17 сентября, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников, в результате которой было повреждено оборудование предприятия.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Приостановил переработку нефти

Удар повредил основную установку первичной переработки нефти AVT-3, которая может перерабатывать 17 140 тонн в сутки. На нее приходится около 40% от общей мощности завода.

На НПЗ есть две установки первичной перегонки: AT-4 с номинальной мощностью 11 430 тонн в сутки — 27% общей мощности, и AVT-4 мощностью 14 300 тонн в сутки — 33% общей мощности.

Установка AVT-4 уже находилась на ремонте после повреждений, которые получили во время предварительного удара дронов 28 августа. Топливо, произведенное Ярославским НПЗ, в четверг не выставлялось на продажу на внутренней товарной бирже.

Удар по "Ярославнефтеоргсинтезу" – что известно

Украинские дроны   нанесли удар   по "Ярославнефтеоргсинтезу" в ночь на 17 сентября. Вскоре после этого на территории предприятия вспыхнул пожар.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупреждал об угрозе беспилотников в регионе и работе ПВО. Он говорил о том, что выезд из Ярославля в сторону Москвы был перекрыт.

"Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших НПЗ России и принадлежит "Славнефти", которую совместно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть". НПЗ расположен в 280 км от Москвы и снабжает топливом в том числе столичный регион.

Обрабатывающая мощность НПЗ составляет 300 тысяч баррелей в сутки, или 15 млн тонн в год.

В 2024 году ЯНОС переработал 14,9 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 4,0 млн тонн дизельного горючего и 4,7 млн тонн мазута.

Накануне два крупных нефтеперерабатывающих завода компании "Роснефть" - в Сызрани и Саратове - полностью прекратили переработку нефти в результате серии ударов беспилотников.

Автор:
Светлана Манько

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