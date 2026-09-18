Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2026 года

Продолжается 1668-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9614 дронов-камикадзе и совершили 2770 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 44 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Уланово, Рогизно, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Горки, Яструбщина, Атинское, Лужки, Нескучное, Кучеривка, Голышевское, Ромашково, Будки, Рожкович, Новая Гута, Волфин Сумской области; Михальчина-Слобода, Ключи Черниговской области. Кучеривка и Товстодубово подверглись авиаударам.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления БпЛА, пять артиллерийских систем и позиций артиллерии, три пункта управления, три важных объекта врага, командный пункт и ремонтную базу оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агрессор произвел 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Малая Волчья, Бугаевка, Казачья Лопань, Лиман, Прилепка, Терновая, Караическая, Потихоново, Рыбалкино и Захаровка.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в сторону населенных пунктов Копанки, Грековка, Шейковка, Новоселовка, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районе Ямполя, Кривой Луки и Николаевки.

На Краматорском направлении русские захватчики проводили два наступательных действия в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осикового, Долгой Балки, Приюта, Степов и Свободного.

Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Ганновка, Доброполье, Новый Донбасс, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Новогеоргиевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Рождественское, Криничное и Волшебное.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг четырежды пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Красного Колодца, Павловки и Малокатериновки.

На Приднепровском направлении кафиры атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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