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В Киеве до конца октября ограничат движение по Набережно-Рыбальской
В Киеве с 22:00 17 сентября по 31 октября частично ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской в Подольском районе из-за ремонта дорожного покрытия.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Гаванской до съезда с Подольского моста в направлении Набережно-Крещатицкой.
Водителям, которые едут по направлению к центру Киева, рекомендуют объезжать участок ремонта через улицы Гаванскую и Электриков.
Ограничения будут действовать более месяца, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки на Набережно-Рыбальской и заранее корректировать маршрут.
Напомним, с 16 сентября по 31 декабря в Киеве также ограничили движение эстакадой вдоль Набережно-Крещатицкой. Там ремонтируют эстакаду и близлежащий съезд с Гаванского моста на Набережно-Рыбальскую.