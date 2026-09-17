UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве до конца октября ограничат движение по Набережно-Рыбальской

китайские автомобили в Украине
В Киеве до конца октября ограничат движение по Набережно-Рыбальской

В Киеве с 22:00 17 сентября по 31 октября частично ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской в Подольском районе из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Гаванской до съезда с Подольского моста в направлении Набережно-Крещатицкой.

Фото 2 — В Киеве до конца октября ограничат движение по Набережно-Рыбальской

Водителям, которые едут по направлению к центру Киева, рекомендуют объезжать участок ремонта через улицы Гаванскую и Электриков.

Ограничения будут действовать более месяца, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки на Набережно-Рыбальской и заранее корректировать маршрут.

Напомним, с 16 сентября по 31 декабря в Киеве также ограничили движение эстакадой вдоль Набережно-Крещатицкой. Там ремонтируют эстакаду и близлежащий съезд с Гаванского моста на Набережно-Рыбальскую.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности