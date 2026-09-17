В Киеве до конца октября ограничат движение по Набережно-Рыбальской

В Киеве с 22:00 17 сентября по 31 октября частично ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской в Подольском районе из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Гаванской до съезда с Подольского моста в направлении Набережно-Крещатицкой.

Водителям, которые едут по направлению к центру Киева, рекомендуют объезжать участок ремонта через улицы Гаванскую и Электриков.

Ограничения будут действовать более месяца, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки на Набережно-Рыбальской и заранее корректировать маршрут.

Напомним, с 16 сентября по 31 декабря в Киеве также ограничили движение эстакадой вдоль Набережно-Крещатицкой. Там ремонтируют эстакаду и близлежащий съезд с Гаванского моста на Набережно-Рыбальскую.