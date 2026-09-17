RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

У Києві до кінця жовтня обмежать рух Набережно-Рибальською

китайські автомобілі в Україні
У Києві до кінця жовтня обмежать рух Набережно-Рибальською

У Києві з 22:00 17 вересня до 31 жовтня частково обмежать рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі через ремонт дорожнього покриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Гаванської до з’їзду з Подільського мосту в напрямку Набережно-Хрещатицької.

Фото 2 — У Києві до кінця жовтня обмежать рух Набережно-Рибальською

Водіям, які їдуть у напрямку центру Києва, рекомендують об’їжджати ділянку ремонту через вулиці Гаванську та Електриків.

Обмеження діятимуть понад місяць, тому водіям варто враховувати можливі затримки на Набережно-Рибальській та завчасно коригувати маршрут.

Нагадаємо, з 16 вересня до 31 грудня у Києві також обмежили рух естакадою вздовж Набережно-Хрещатицької. Там ремонтують естакаду та прилеглий з’їзд із Гаванського мосту на Набережно-Рибальську.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності