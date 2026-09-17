У Києві до кінця жовтня обмежать рух Набережно-Рибальською

У Києві з 22:00 17 вересня до 31 жовтня частково обмежать рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі через ремонт дорожнього покриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Гаванської до з’їзду з Подільського мосту в напрямку Набережно-Хрещатицької.

Водіям, які їдуть у напрямку центру Києва, рекомендують об’їжджати ділянку ремонту через вулиці Гаванську та Електриків.

Обмеження діятимуть понад місяць, тому водіям варто враховувати можливі затримки на Набережно-Рибальській та завчасно коригувати маршрут.

Нагадаємо, з 16 вересня до 31 грудня у Києві також обмежили рух естакадою вздовж Набережно-Хрещатицької. Там ремонтують естакаду та прилеглий з’їзд із Гаванського мосту на Набережно-Рибальську.