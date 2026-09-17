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В Киеве ограничат движение по Набережному шоссе: даты и причина ремонта
В Киеве частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
О ремонте
В Киеве с 18 по 27 сентября частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе. Ограничения будут действовать каждый день с 8:00 до 20:00.
На транспортной развязке Набережного шоссе в направлении Днепровского спуска специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут ремонтировать дорожное ограждение.
На время проведения работ по проезду будет оставаться одна полоса движения.
В "Киевавтодоре" призывают водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов по городу.
Напомним, в Киеве частично ограничат движение мостом Патона. На участке в направлении с левого на правый берег Днепра будут ремонтировать вторую полосу.