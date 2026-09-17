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В Киеве ограничат движение по Набережному шоссе: даты и причина ремонта

ремонт дорог
В Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе / Depositphotos

В Киеве частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О ремонте

В Киеве с 18 по 27 сентября частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе. Ограничения будут действовать каждый день с 8:00 до 20:00.

На транспортной развязке Набережного шоссе в направлении Днепровского спуска специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут ремонтировать дорожное ограждение.

На время проведения работ по проезду будет оставаться одна полоса движения.

В "Киевавтодоре" призывают водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов по городу.

Фото 2 — В Киеве ограничат движение по Набережному шоссе: даты и причина ремонта

Напомним, в Киеве частично ограничат движение мостом Патона. На участке в направлении с левого на правый берег Днепра будут ремонтировать вторую полосу.

Автор:
Ольга Опенько

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