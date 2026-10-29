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Падение во всех отраслях: НБУ ухудшил прогноз экономики из-за атак РФ
В третьем квартале реальный ВВП Украины сократился на 0,5% в годовом исчислении. Главными факторами падения деловой активности явились систематические российские атаки на промышленность и логистику, а также блокада морских портов.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Какие отрасли пострадали больше всего
Самые существенные убытки и потери производственных мощностей понесли металлургические и рудные предприятия. Кроме того, негативная динамика наблюдается и в других ключевых секторах экономики:
- промышленности;
- торговли;
- сельское хозяйство.
Из-за интенсификации вражеских обстрелов, отрицательный вклад которых в ВВП оценивается в 1,9 процентного пункта, НБУ пересмотрел годовой прогноз. По итогам 2026 г. ожидается падение реального ВВП на 0,4%.
Прогноз НБУ на 2027-2028 годы
В Нацбанке отмечают, что из-за значительных разрушений потери экономического потенциала будут ограничивать скорость восстановления, поэтому оно будет медленным.
Основными драйверами оживления экономической активности в следующие годы должны стать:
- государственные и частные инвестиции в оборонную индустрия;
- локализация производства вооружения благодаря средствам Ukraine Support Loan;
- реализация проектов по восстановлению критической инфраструктуры.
По техническому предположению НБУ в случае улучшения ситуации с логистикой в середине 2027 года реальный ВВП по итогам 2027 года вырастет на 0,4% .
В случае снижения рисков безопасности в 2028 году экономический рост ускорится до 2,2% .
Напомним, в сентябре 2026 года Индекс самочувствия ритейла (RWBI) снизился на 1,6 пункта и остановился на отметке 26,2 пункта. Главным фактором негативной динамики явился рекордный рост количества и продолжительности воздушных тревог в стране.
Усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру также повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% - до 1,05 млн кв. м.