Падение во всех отраслях: НБУ ухудшил прогноз экономики из-за атак РФ

В третьем квартале реальный ВВП Украины сократился на 0,5% в годовом исчислении. Главными факторами падения деловой активности явились систематические российские атаки на промышленность и логистику, а также блокада морских портов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Какие отрасли пострадали больше всего

Самые существенные убытки и потери производственных мощностей понесли металлургические и рудные предприятия. Кроме того, негативная динамика наблюдается и в других ключевых секторах экономики:

промышленности;

торговли;

сельское хозяйство.

Из-за интенсификации вражеских обстрелов, отрицательный вклад которых в ВВП оценивается в 1,9 процентного пункта, НБУ пересмотрел годовой прогноз. По итогам 2026 г. ожидается падение реального ВВП на 0,4%.

Прогноз НБУ на 2027-2028 годы

В Нацбанке отмечают, что из-за значительных разрушений потери экономического потенциала будут ограничивать скорость восстановления, поэтому оно будет медленным.

Основными драйверами оживления экономической активности в следующие годы должны стать:

государственные и частные инвестиции в оборонную индустрия;

локализация производства вооружения благодаря средствам Ukraine Support Loan;

реализация проектов по восстановлению критической инфраструктуры.

По техническому предположению НБУ в случае улучшения ситуации с логистикой в середине 2027 года реальный ВВП по итогам 2027 года вырастет на 0,4% .

В случае снижения рисков безопасности в 2028 году экономический рост ускорится до 2,2% .

Напомним, в сентябре 2026 года Индекс самочувствия ритейла (RWBI) снизился на 1,6 пункта и остановился на отметке 26,2 пункта. Главным фактором негативной динамики явился рекордный рост количества и продолжительности воздушных тревог в стране.

Усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру также повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% - до 1,05 млн кв. м.