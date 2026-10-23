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Показатель самочувствия ритейла упал: почему украинские ТРЦ теряют прибыль

ТРЦ
ТРЦ не могут полноценно работать из-за тревог / Depositphotos

В сентябре 2026 года Индекс самочувствия ритейла (RWBI) снизился на 1,6 пункта и остановился на отметке 26,2 пункта. Главным фактором негативной динамики явился рекордный рост количества и продолжительности воздушных тревог в стране.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Украинского совета торговых центров.

Снижение произошло, несмотря на введение новой системы распределения и зонирования опасностей. В частности, при угрозе желтого уровня часть торговых центров и розничных сетей продолжает приостанавливать или работать в ограниченном режиме, хотя официальные правила позволяют вести бизнес в этот период.

Вынужденные простои объектов торговли напрямую отражаются на операционных показателях отрасли и снижают общий уровень деловой активности.

Отметим, что текущее значение индекса оказалось ниже аналогичного периода прошлого года. В сентябре 2025 года показатель RWBI составил 27, 6 пункта, что указывает на усиление давления фактора безопасности на розничный рынок.

Фото 2 — Показатель самочувствия ритейла упал: почему украинские ТРЦ теряют прибыль

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращен RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 года.

Напомним, в августе доля потерянного из-за тревоги времени в ТЦ Украины достигла антирекорда в 21,8%. Это на 1,7% больше показателя июля (20,1%). В Киеве в конце месяца показатель вырос до 30,1%, а 27 августа достиг 68%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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