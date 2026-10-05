Желтый и красный уровни: как новые правила воздушных тревог влияют на работу ТРЦ

В сентябре 2026 года доля продолжительности воздушных тревог в рабочее время торгово-развлекательных центров Украины в который раз превысила прошлые антирекорды, достигнув 30,8%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 14,1%, а месяц назад – 22,0%.

Как пишет Dilo, об этом информирует Украинский совет торговых центров.

Традиционная пятерка регионов с наиболее частыми тревогами в интервале с 10:00 до 21:00 в сентябре осталась неизменной: Донецкая (92,2%), Запорожская (76,1%), Сумская (73,4%), Черниговская (69,1%) и Харьковская (58). В этих регионах показатель вырос в среднем на 7%.

Однако в других областях, в частности Черкасской, Кировоградской и Житомирской, он увеличился в несколько раз. В Киеве показатель вырос с 11,6% до 32,7%, что из-за концентрации крупных ТЦ и качественных арендаторов стало серьезным вызовом для ритейла столицы.

Для снижения давления на бизнес с сентября в стране была введена дифференциация тревог по уровням угрозы — красный и желтый. В течение месяца желтый уровень составил 60,9% от общей продолжительности тревог, а красный – 39,1%.

Желтый уровень позволяет ТЦ работать при определенных условиях, однако крупные международные сети закрывают магазины при любом уровне угрозы, из-за чего даже мягкие тревоги продолжают негативно влиять на работу.

В целом из-за воздушных тревог среднее время вынужденного простоя торговых центров в Украине с начала полномасштабного вторжения достигло 176,5 рабочих дней, из которых 9,6 дня пришлось именно на сентябрь 2026 года.

Напомним, в августе доля потерянного из-за тревоги времени в ТЦ Украины достигла антирекорда в 21,8%. Это на 1,7% больше показателя июля (20,1%). В Киеве в конце месяца показатель вырос до 30,1%, а 27 августа достиг 68%.