Жовтий та червоний рівні: як нові правила повітряних тривог впливають на роботу ТРЦ

У вересні 2026 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час торгово-розважальних центрів України вкотре перевищила минулі антирекорди, сягнувши 30,8%. Для порівняння, торік цей показник становив 14,1%, а місяць тому — 22,0%.

Як пише Dilo, про це інформує Українська рада торгових центрів.

Традиційна п'ятірка регіонів із найчастішими тривогами в інтервалі з 10:00 до 21:00 у вересні залишилася незмінною: Донецька (92,2%), Запорізька (76,1%), Сумська (73,4%), Чернігівська (69,1%) та Харківська (58,0%) області. У цих регіонах показник зріс у середньому на 7%.

Проте в інших областях, зокрема у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській, він збільшився в кілька разів. У Києві показник зріс із 11,6% до 32,7%, що через концентрацію великих ТЦ та якісних орендарів стало серйозним викликом для ритейлу столиці.

Для зниження тиску на бізнес із вересня в країні запровадили диференціацію тривог за рівнями загрози — червоний та жовтий. Протягом місяця жовтий рівень становив 60,9% від загальної тривалості тривог, а червоний — 39,1%.

Жовтий рівень дозволяє ТЦ працювати за певних умов, проте великі міжнародні мережі здебільшого закривають магазини за будь-якого рівня загрози, через що навіть м'які тривоги продовжують негативно впливати на роботу.

Загалом через повітряні тривоги середній час вимушеного простою торговельних центрів в Україні з початку повномасштабного вторгнення сягнув 176,5 робочих днів, із яких 9,6 дня припало саме на вересень 2026 року.

Нагадаємо, у серпні частка втраченого через тривоги часу в ТЦ України сягнула антирекорду в 21,8%. Це на 1,7% більше за показник липня (20,1%). У Києві наприкінці місяця показник зріс до 30,1%, а 27 серпня сягнув 68%.