До 68% простою: як повітряні тривоги у серпні паралізували ТРЦ Києва

У серпні частка втраченого через тривоги часу в ТЦ України сягнула антирекорду в 21,8%. Це на 1,7% більше за показник липня (20,1%). У Києві наприкінці місяця показник зріс до 30,1%, а 27 серпня сягнув 68%.

Як пише Dilo, про це інформує Українська рада торгових центрів.

Найбільша динаміка погіршення зафіксована в Києві, де зосереджена більшість великих ТРЦ країни. Якщо в липні частка тривог у робочі години столичної торгівлі становила 3,3%, то в серпні вона зросла до 11,6%.

Стрімке погіршення відбулося в другій половині місяця. Протягом літа в Києві під час роботи ТЦ лунало в середньому 5 тривог на тиждень, однак у передостанній тиждень серпня їх кількість зросла до 12, а в останній — сягнула 34. Загрози перестали оголошувати переважно вночі, що прямо вдарило по ритейлу.

Тривалість сирен у робочі години ТЦ Києва зросла з 2,3 години на тиждень на початку літа до 7,9 години в передзаключний тиждень серпня та до 23,2 години — в останній.

Частка втраченого часу ТЦ зросла з 3,0% до 30,1% наприкінці місяця, а піковим стало 27 серпня, коли тривоги тривали 68,0% робочого часу.

Топ-5 регіонів за часткою тривог у часовому інтервалі 10:00–21:00 залишився незмінним: Донецька (82,0%), Сумська (76,4%), Запорізька (71,4%), Харківська (60,3%) та Чернігівська (40,1%) області.

Нагадаємо, у липні 2026 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів сягнула 19,9%. Це стало максимальним місячним значенням за весь час від початку повномасштабного вторгнення, свідчать дані моніторингу роботи ТЦ.