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Повітряні тривоги паралізували українські ТРЦ у липні: названо області, де торгівля майже зупинилася

ТРЦ
ТЦ простояли 20% робочого часу у липні через повітряні тривоги ( / Depositphotos

У липні 2026 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів сягнула 19,9%. Це стало максимальним місячним значенням за весь час від початку повномасштабного вторгнення, свідчать дані моніторингу роботи ТЦ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Для порівняння, рік тому у липні цей показник становив 10,9%, а місяцем раніше, у червні 2026 року, — 17,8%.

Порівняно з червнем зросли й усі інші відстежувані індикатори: кількість тривог загалом, їхня чисельність у робочий час ТЦ, а також їхня загальна тривалість.

П’ятірка регіонів, де повітряні тривоги найчастіше лунали в піковий часовий інтервал роботи ритейлу (з 10:00 до 21:00), залишилася практично незмінною:

  • Донецька область — 89,5% робочого часу;
  • Запорізька область — 73,0%;
  • Сумська область — 73,0%;
  • Харківська область — 59,8%;
  • Чернігівська область — 34,1%.
Фото 2 — Повітряні тривоги паралізували українські ТРЦ у липні: названо області, де торгівля майже зупинилася

У середньому по Україні загальний час вимушеного простою торговельних центрів через загрози повітряних атак сягнув 160,5 робочих днів з початку повномасштабної війни. Лише за липень 2026 року ТЦ втратили 5,4 робочих днів.

Нагадаємо, у березні 2026 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час торгових центрів склала 18,6%, що на 7,6% більше порівняно з березнем минулого року (11%). В окремих регіонах, таких як Донецька та Сумська області, час простою перевищив 79% від загального графіку роботи.

Автор:
Тетяна Бесараб