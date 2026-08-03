Повітряні тривоги паралізували українські ТРЦ у липні: названо області, де торгівля майже зупинилася

У липні 2026 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів сягнула 19,9%. Це стало максимальним місячним значенням за весь час від початку повномасштабного вторгнення, свідчать дані моніторингу роботи ТЦ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Для порівняння, рік тому у липні цей показник становив 10,9%, а місяцем раніше, у червні 2026 року, — 17,8%.

Порівняно з червнем зросли й усі інші відстежувані індикатори: кількість тривог загалом, їхня чисельність у робочий час ТЦ, а також їхня загальна тривалість.

П’ятірка регіонів, де повітряні тривоги найчастіше лунали в піковий часовий інтервал роботи ритейлу (з 10:00 до 21:00), залишилася практично незмінною:

Донецька область — 89,5% робочого часу;

— 89,5% робочого часу; Запорізька область — 73,0%;

— 73,0%; Сумська область — 73,0%;

— 73,0%; Харківська область — 59,8%;

— 59,8%; Чернігівська область — 34,1%.

У середньому по Україні загальний час вимушеного простою торговельних центрів через загрози повітряних атак сягнув 160,5 робочих днів з початку повномасштабної війни. Лише за липень 2026 року ТЦ втратили 5,4 робочих днів.

Нагадаємо, у березні 2026 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час торгових центрів склала 18,6%, що на 7,6% більше порівняно з березнем минулого року (11%). В окремих регіонах, таких як Донецька та Сумська області, час простою перевищив 79% від загального графіку роботи.