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От украинских РЭБ к канадским оборонным системам: чем интересно партнерство Unwave и 49North
Украинский производитель средств радиоэлектронной борьбы Unwave подписал меморандум о сотрудничестве с канадской оборонной компанией 49North, входящей в MDA Space. Партнеры планируют совместно производить антидроновые системы, усовершенствовать их и обеспечивать техническое обслуживание.
Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.
Меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках программы Build with Ukraine. Украинская сторона имеет опыт разработки средств обнаружения и нейтрализации беспилотников, в то время как канадский партнер специализируется на сложных оборонных системах, защищенных цифровых технологиях и поддержке военного оборудования.
Какие разработки имеет украинский Unwave
Unwave разрабатывает технологии для противодействия беспилотникам, в частности, средства радиоэлектронной борьбы. Среди ее продуктов - система РЭБ "Веха", предназначенная для противодействия вражеским дронам.
Компания также развивает направление беспилотных и роботизированных систем в сотрудничестве с другими производителями. Вместе со Sky Composite Engineering она создала ударный беспилотник "Степной ветер", а совместно с IXIAN – наземный роботизированный комплекс Terrikon-X.
По словам генерального директора Unwave Тараса Бублика, партнерство с канадской компанией должно усилить защиту украинских военных, критической инфраструктуры и важных объектов от постоянно совершенствующихся беспилотников.
Украинская сторона планирует передавать партнерам опыт и технологические решения, проверенные в боевых условиях. Это должно помочь канадской компании совершенствовать собственные средства противодействия дронам.
Что известно о канадской 49North
49North работает в сфере оборонных технологий и имеет опыт участия в проектах, связанных с военными беспилотниками.
В частности, компания вовлечена в проект поставки 11 беспилотников CQ-9B Guardian для Воздушных сил Канады. Реализация проекта предусмотрена до 2028 года.
В рамках этой работы 49North привлекла партнеров для сбора аэрофотосъемок кораблей. Эти данные должны использоваться для разработки системы автоматического распознавания целей.
49North входит в MDA Space — канадскую корпорацию, работающую в космической и оборонной отраслях. Ранее MDA Space снабжала беспилотников Heron канадским военным для использования в Афганистане, а также поддерживала разведывательные операции с применением дронов в Украине.
Когда начнут производить антидроновые системы
Пока компании не раскрывают, какие именно системы противодействия беспилотникам планируют производить совместно. Также не сообщается, где будет размещено производство и когда оно может начаться.
Помимо непосредственного изготовления оборудования договоренность предполагает его дальнейшее совершенствование и техническую поддержку. Таким образом, сотрудничество будет охватывать не только производственный этап, но и сопровождение систем после их создания.
Справочно
Антидроновые сетки – это защитные конструкции из прочных материалов (веревка, металлическая проволока), предназначенные для перехвата FPV-дронов и сбросов, предотвращающие их проникновение в цель. Они создают физический барьер над военной техникой, позициями, дорогами и блиндажами.
Дроны запутываются в сетке, не достигая цели или не взрываясь. Монтируются в несколько слоев для повышения эффективности . Натягиваются над прифронтовыми путями для безопасной эвакуации и логистики.