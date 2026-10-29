Від українських РЕБ до канадських оборонних систем: чим цікаве партнерство Unwave і 49North

Український виробник засобів радіоелектронної боротьби Unwave підписав меморандум про співпрацю з канадською оборонною компанією 49North, що входить до MDA Space. Партнери планують спільно виробляти антидронові системи, удосконалювати їх і забезпечувати технічне обслуговування.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Меморандум про співпрацю підписали в межах програми Build with Ukraine. Українська сторона має досвід розробки засобів виявлення та нейтралізації безпілотників, тоді як канадський партнер спеціалізується на складних оборонних системах, захищених цифрових технологіях і підтримці військового обладнання.

Які розробки має українська Unwave

Unwave розробляє технології для протидії безпілотникам, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Серед її продуктів - система РЕБ "Віха", призначена для протидії ворожим дронам.

Компанія також розвиває напрям безпілотних і роботизованих систем у співпраці з іншими виробниками. Разом зі Sky Composite Engineering вона створила ударний безпілотник "Степовий вітер", а спільно з IXIAN - наземний роботизований комплекс Terrikon-X.

За словами генерального директора Unwave Тараса Бублика, партнерство з канадською компанією має посилити захист українських військових, критичної інфраструктури та важливих об’єктів від безпілотників, які постійно вдосконалюються.

Українська сторона також планує передавати партнерам досвід і технологічні рішення, перевірені в бойових умовах. Це має допомогти канадській компанії вдосконалювати власні засоби протидії дронам.

Що відомо про канадську 49North

49North працює у сфері оборонних технологій і має досвід участі в проєктах, пов’язаних із військовими безпілотниками.

Зокрема, компанія залучена до проєкту постачання 11 безпілотників CQ-9B Guardian для Повітряних сил Канади. Реалізація проєкту передбачена до 2028 року.

У межах цієї роботи 49North залучила партнерів для збору аерофотознімків кораблів. Ці дані мають використовуватися для розробки системи автоматичного розпізнавання цілей.

49North входить до MDA Space — канадської корпорації, що працює в космічній та оборонній галузях. Раніше MDA Space постачала безпілотники Heron канадським військовим для використання в Афганістані, а також підтримувала розвідувальні операції із застосуванням дронів в Україні.

Коли почнуть виробляти антидронові системи

Наразі компанії не розкривають, які саме системи протидії безпілотникам планують виготовляти спільно. Також не повідомляється, де буде розміщене виробництво та коли воно може розпочатися.

Крім безпосереднього виготовлення обладнання, домовленість передбачає його подальше вдосконалення й технічну підтримку. Таким чином, співпраця охоплюватиме не лише виробничий етап, а й супровід систем після їхнього створення.

Довідково

Антидронові сітки — це захисні конструкції з міцних матеріалів (мотузка, металевий дріт), призначені для перехоплення FPV-дронів та скидів, що запобігають їх проникненню до цілі. Вони створюють фізичний бар'єр над військовою технікою, позиціями, дорогами та бліндажами.

Дрони заплутуються в сітці, не досягаючи мети або не вибухаючи. Монтуються у кілька шарів для підвищення ефективності. Натягуються над прифронтовими дорогами для безпечної евакуації та логістики.