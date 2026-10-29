Prada возглавила мировой рейтинг модных брендов: какие вещи стали самыми популярными в мире

Итальянский дом моды Prada занял первое место среди популярнейших брендов мира по итогам третьего квартала 2026 года. Спрос на продукцию компании вырос более чем на половину, а интерес к отдельным аксессуарам увеличился в несколько раз.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга Lyst Index от аналитической fashion-платформы Lyst.

Главные лидеры рынка

За последние три месяца спрос на вещи модного дома Prada вырос на 55%. Главным драйвером популярности бренда стала сумка Wish (в частности модель Wish Silk Duchesse Pouch) — количество поисковых запросов по этому аксессуару выросло на 498%, сделав его самым популярным товаром квартала.

Состав первой пятерки самых популярных брендов мира по версии Lyst выглядел следующим образом:

Prada (поднялся на лидерскую позицию); Chanel (потерял одну строчку по сравнению с предыдущим кварталом); Miu Miu (удержался в тройке лидеров); Gucci; Saint Laurent .

Существенный рывок сделал бренд Celine, поднявшийся сразу на пять позиций и впервые попавший в топ-10. Ключевыми факторами такого роста стали выход новых коллекций и коллаборация со спортивным гигантом Reebok .

Самые дешевые и самые желанные вещи квартала

Помимо списка брендов, Lyst Index опубликовал список самых популярных модных товаров третьего квартала 2026 года.

Сумка Wish Silk Duchesse Pouch от Prada; Сумка Trullo Flap Bag от COS; Кроссовки Freestyle Lo от Celine/Reebok; Кеды Premium Authentic от Vans; Юбка Long Wrap Scarf-Skirt от Dries Van Noten; Солнцезащитные очки Peak Sunglasses от Phoebe Philo; Брюки Forever Young Bloomer Pants от Free People; Сумка Rodeo Bag от Balenciaga; Балетки от Chanel; Часы Tank Watch от Cartier.

Чтобы найти самые популярные товары в мире, формула Lyst отфильтровывает более восьми миллионов товаров по объему упоминаний в социальных сетях, а также поисковыми запросами, просмотрами страниц, взаимодействием и продажами на Lyst.

Напомним, акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% в пятницу после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.