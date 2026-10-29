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Prada возглавила мировой рейтинг модных брендов: какие вещи стали самыми популярными в мире
Итальянский дом моды Prada занял первое место среди популярнейших брендов мира по итогам третьего квартала 2026 года. Спрос на продукцию компании вырос более чем на половину, а интерес к отдельным аксессуарам увеличился в несколько раз.
Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга Lyst Index от аналитической fashion-платформы Lyst.
Главные лидеры рынка
За последние три месяца спрос на вещи модного дома Prada вырос на 55%. Главным драйвером популярности бренда стала сумка Wish (в частности модель Wish Silk Duchesse Pouch) — количество поисковых запросов по этому аксессуару выросло на 498%, сделав его самым популярным товаром квартала.
Состав первой пятерки самых популярных брендов мира по версии Lyst выглядел следующим образом:
- Prada (поднялся на лидерскую позицию);
- Chanel (потерял одну строчку по сравнению с предыдущим кварталом);
- Miu Miu (удержался в тройке лидеров);
- Gucci;
- Saint Laurent .
Существенный рывок сделал бренд Celine, поднявшийся сразу на пять позиций и впервые попавший в топ-10. Ключевыми факторами такого роста стали выход новых коллекций и коллаборация со спортивным гигантом Reebok .
Самые дешевые и самые желанные вещи квартала
Помимо списка брендов, Lyst Index опубликовал список самых популярных модных товаров третьего квартала 2026 года.
- Сумка Wish Silk Duchesse Pouch от Prada;
- Сумка Trullo Flap Bag от COS;
- Кроссовки Freestyle Lo от Celine/Reebok;
- Кеды Premium Authentic от Vans;
- Юбка Long Wrap Scarf-Skirt от Dries Van Noten;
- Солнцезащитные очки Peak Sunglasses от Phoebe Philo;
- Брюки Forever Young Bloomer Pants от Free People;
- Сумка Rodeo Bag от Balenciaga;
- Балетки от Chanel;
- Часы Tank Watch от Cartier.
Чтобы найти самые популярные товары в мире, формула Lyst отфильтровывает более восьми миллионов товаров по объему упоминаний в социальных сетях, а также поисковыми запросами, просмотрами страниц, взаимодействием и продажами на Lyst.
Напомним, акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% в пятницу после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.