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Prada возглавила мировой рейтинг модных брендов: какие вещи стали самыми популярными в мире

Prada
Спрос на Prada вырос на 55% в третьем квартале 2026 года / Depositphotos

Итальянский дом моды Prada занял первое место среди популярнейших брендов мира по итогам третьего квартала 2026 года. Спрос на продукцию компании вырос более чем на половину, а интерес к отдельным аксессуарам увеличился в несколько раз.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга Lyst Index от аналитической fashion-платформы Lyst.

Главные лидеры рынка

За последние три месяца спрос на вещи модного дома Prada вырос на 55%. Главным драйвером популярности бренда стала сумка Wish (в частности модель Wish Silk Duchesse Pouch) — количество поисковых запросов по этому аксессуару выросло на 498%, сделав его самым популярным товаром квартала.

Состав первой пятерки самых популярных брендов мира по версии Lyst выглядел следующим образом:

  1. Prada (поднялся на лидерскую позицию);
  2. Chanel (потерял одну строчку по сравнению с предыдущим кварталом);
  3. Miu Miu (удержался в тройке лидеров);
  4. Gucci;
  5. Saint Laurent .

Существенный рывок сделал бренд Celine, поднявшийся сразу на пять позиций и впервые попавший в топ-10. Ключевыми факторами такого роста стали выход новых коллекций и коллаборация со спортивным гигантом Reebok .

Самые дешевые и самые желанные вещи квартала

Помимо списка брендов, Lyst Index опубликовал список самых популярных модных товаров третьего квартала 2026 года.

  1. Сумка Wish Silk Duchesse Pouch от Prada;
  2. Сумка Trullo Flap Bag от COS;
  3. Кроссовки Freestyle Lo от Celine/Reebok;
  4. Кеды Premium Authentic от Vans;
  5. Юбка Long Wrap Scarf-Skirt от Dries Van Noten;
  6. Солнцезащитные очки Peak Sunglasses от Phoebe Philo;
  7. Брюки Forever Young Bloomer Pants от Free People;
  8. Сумка Rodeo Bag от Balenciaga;
  9. Балетки от Chanel;
  10. Часы Tank Watch от Cartier.
Фото 2 — Prada возглавила мировой рейтинг модных брендов: какие вещи стали самыми популярными в мире

Чтобы найти самые популярные товары в мире, формула Lyst отфильтровывает более восьми миллионов товаров по объему упоминаний в социальных сетях, а также поисковыми запросами, просмотрами страниц, взаимодействием и продажами на Lyst.

Напомним, акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% в пятницу после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.

Автор:
Татьяна Бессараб

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