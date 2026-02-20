Украина отправила 1850 тонн пшеницы Пакистану: помощь поддержит 26 тысяч человек

Украина отправила 1850 тонн пшеницы в Пакистан в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Программа реализована при финансовой поддержке Испании и Чехии в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP).

Поддержка для тысяч людей

По расчетам WFP, переданное зерно позволит обеспечить продовольствием около 26 тысяч человек в пострадавших общинах Пакистана.

Помимо немедленной помощи эти запасы помогут стране лучше подготовиться к вызовам сезона муссонов и сформировать необходимый оперативный резерв.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык подчеркнул, что даже в условиях войны Украина подтверждает свой статус гаранта глобальной продовольственной безопасности.

От Grain from Ukraine до Food from Ukraine

Гуманитарная инициатива, начатая в 2022 году, в 2025-м перешла на новый этап - Food from Ukraine .

Это расширение позволило поставлять не только зерно, но и более широкий спектр продовольственных наборов в страны Азии, Африки и Ближнего Востока, которые находятся на грани голода.

С 2022 года в рамках гуманитарных инициатив Украины более 324 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (пшеница и мука, кукуруза, горох, масло) было отправлено в 19 государств Африки и Азии: Бангладеш, Джибути, Конго, Йемен, Эфиопия, Замбия, Кения, Маврита, Маврита Палестина, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирия, Танзания, Чад и Пакистан.

В результате трех саммитов Grain from Ukraine и одного саммита Food from Ukraine было привлечено более 380 млн долларов. США донорские средства.