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Украина анонсировала расширение программы Grain from Ukraine: о каких изменениях идет речь
Программа Grain from Ukraine будет масштабирована в Food from Ukraine.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Украина усилит поддержку нуждающихся в продовольствии стран и останется гарантом мировой продовольственной безопасности.
Отмечается, что Украина уже поставила первую партию помощь Сирии – 500 тонн муки. Идет подготовка к поставке следующих партий.
О помощи странам
В рамках инициативы также:
- Отправлено почти 416 тонн подсолнечного масла в Мозамбик.
- Отправлено 73,4 тонны растительного масла и 970,5 тонны муки в Джибути. Груз прибудет в конце января;
- 453 тонны подсолнечного масла в скором времени будут отправлены в Танзанию.
О программе Grain from Ukraine
Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.
Так, в рамках программы Grain from Ukraine за счет международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире.
Предполагается, что:
- Украина будет направить часть собранной пшеницы, ранее шедшей на экспорт, на закупку для африканских стран, где уже существуют проблемы с голодом;
- Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.
Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.
Напомним, 14 декабря 2024 года Украина заявила о готовности обеспечивать Сирию продовольствием после падения режима Башара Асада, тесно связанного с Россией. Сама же Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. До этого сирийское правительство получало основные объемы импортного продовольствия именно из России.