Украина анонсировала расширение программы Grain from Ukraine: о каких изменениях идет речь

Программа Grain from Ukraine будет масштабирована в Food from Ukraine.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Украина усилит поддержку нуждающихся в продовольствии стран и останется гарантом мировой продовольственной безопасности.

Отмечается, что Украина уже поставила первую партию помощь Сирии – 500 тонн муки. Идет подготовка к поставке следующих партий.

О помощи странам

В рамках инициативы также:

Отправлено почти 416 тонн подсолнечного масла в Мозамбик.

Отправлено 73,4 тонны растительного масла и 970,5 тонны муки в Джибути. Груз прибудет в конце января;

453 тонны подсолнечного масла в скором времени будут отправлены в Танзанию.

О программе Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Так, в рамках программы Grain from Ukraine за счет международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире.

Предполагается, что:

Украина будет направить часть собранной пшеницы, ранее шедшей на экспорт, на закупку для африканских стран, где уже существуют проблемы с голодом;

Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.

Напомним, 14 декабря 2024 года Украина заявила о готовности обеспечивать Сирию продовольствием после падения режима Башара Асада, тесно связанного с Россией. Сама же Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. До этого сирийское правительство получало основные объемы импортного продовольствия именно из России.