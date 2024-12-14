Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после прекращения поставок из России

Украина заявила о готовности обеспечивать Сирию продовольствием после падения режима Башара Асада, тесно связанного с Россией.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль в интервью Reuters.

"Там, где тяжело, мы должны присутствовать со своей продовольствием. Если Сирия нуждается в пище, мы готовы поставлять ее", — сказал Коваль.

Ранее стало известно, что Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. До этого сирийское правительство получало основные объемы импортного продовольствия именно из России.

Украина, ведущая экспортер зерновых и масличных культур, традиционно поставляет продукцию в страны Ближнего Востока, но ранее не имела значительной торговли с Сирией.

По данным трейдеров, в 2023/24 маркетинговом году в Сирию официально экспортировали всего 6 тысяч тонн украинской кукурузы, что является незначительным объемом по сравнению с общим экспортом кукурузы в 29,4 млн. тонн.

После падения режима Асада Киев выразил намерение восстановить дипломатические и экономические связи с Дамаском. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина готова "проложить путь к возобновлению отношений и подтвердить поддержку сирийскому народу".

Отметим, украинский экспорт серьезно пострадал из-за российского вторжения в феврале 2022 года, но страна возобновила морские поставки, преодолев фактическую блокаду. Это открывает новые возможности для поставки продовольствия в Сирию и другие страны.

Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве". За год ранее Министерство иностранных дел Украины решительно осудило решение Сирии о признании "независимости ДНР и ЛНР" и в ответ на это решило разорвать дипломатические отношения с этой страной.