Украина расторгла соглашение о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве с Сирией

Верховная Рада Украины во время заседания 2 мая приняла закон "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве". Документ вносил Кабмин.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Документ также предусматривает приведение договорно-правовой базы Украины в современные реалии международных отношений Киева с другими странами.

В ВРУ отмечают, что принятый закон направлен на защиту национальных интересов Украины и принят в связи с разрывом дипломатических отношений с Сирией.

Оба события стали ответом Украины на решение Дамаска поддержать военно-политическое руководство Российской Федерации по военному вторжению РФ на территорию Украины. Кроме того, в парламенте считают принятие закона логичным, учитывая, что Сирия фактически признавала так называемые "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, что с Сирией Украина разорвала дипломатические отношения еще 30 июня 2022 года после признания первой "независимости ДНР и ЛНР".