Україна розірвала угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю з Сирією

Верховна Рада України під час засідання 2 травня прийняла закон "Про припинення дії Угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво". Документ вносив Кабмін.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ також передбачає приведення договірно-правової бази України до сучасних реалій міжнародних відносин Києва з іншими країнами.

В ВРУ зазначають, що прийнятий закон спрямований на захист національних інтересів України та ухвалений у зв’язку із розривом дипломатичних відносин України із Сирією.

Обидві події стали відповіддю України на рішення Дамаска підтримати військово-політичне керівництво Російської Федерації щодо військового вторгнення РФ на територію України. Крім того, в парламенті вважає прийняття закону логічним, враховуючи те, що Сирія фактично визнавала так звані “незалежності” тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, що з Сирією Україна розірвала дипломатичні відносини ще 30 червня 2022 року після визнання першою "незалежності ДНР та ЛНР".