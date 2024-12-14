Україна готова постачати продовольство до Сирії після припинення поставок із Росії

Україна заявила про готовність забезпечувати Сирію продовольством після падіння режиму Башара Асада, який був тісно пов’язаний із Росією.

Про це повідомив міністр сільського господарства України Віталій Коваль в інтерв'ю Reuters.

"Там, де важко, ми повинні бути присутні зі своїм продовольством. Якщо Сирія потребує їжі, ми готові постачати її", — сказав Коваль.

Раніше стало відомо, що Росія призупинила постачання пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів. До цього сирійський уряд отримував основні обсяги імпортного продовольства саме з Росії.

Україна, яка є провідним експортером зернових та олійних культур, традиційно постачає продукцію до країн Близького Сходу, але раніше не мала значної торгівлі з Сирією.

За даними трейдерів, у 2023/24 маркетинговому році до Сирії офіційно експортували лише 6 тисяч тонн української кукурудзи, що є незначним обсягом порівняно з загальним експортом кукурудзи в 29,4 млн тонн.

Після падіння режиму Асада Київ висловив намір відновити дипломатичні та економічні зв'язки з Дамаском. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна готова "прокласти шлях до відновлення відносин та підтвердити підтримку сирійському народу".

Зазначимо, український експорт серйозно постраждав через російське вторгнення в лютому 2022 року, але країна відновила морські поставки, подолавши фактичну блокаду. Це відкриває нові можливості для постачання продовольства до Сирії та інших країн.

Нагадаємо, у травні 2023 року Верховна Рада України прийняла закон "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво". За рік до цього Міністерство закордонних справ України рішуче засудило рішення Сирії про визнання "незалежності ДНР та ЛНР" і у відповідь на це вирішило розірвати дипломатичні відносини з цією країною.