Україна припинила дію угод з Іраном та Сирією про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада України 23 серпня підтримала рішення припинити дію угод між Україною та урядами Ісламської Республіки Іран і Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

В уряді та ВРУ вважають, що розірвання угод дозволить не допустити поповнення бюджетів Ірану та Сирії шляхом надання українською стороною пільгових умов оподаткування для резидентів цих країн, що здійснюють діяльність в Україні.

"Після припинення дії угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених Угодами", — пояснили в Мінфіні.

Водночас Україна не втратить гроші через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії українцями, працюють в цих країнах.

Додатково Україна звільнилась від взятих на себезобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.

Нагадаємо, у травні припинили дію угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

Дипломатичні відносини країни розірвали ще 30 червня 2022 року після визнання Сирією "незалежності ДНР та ЛНР".

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