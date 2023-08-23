Украина прекратила действие соглашений с Ираном и Сирией об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины 23 августа поддержала решение прекратить действие соглашений между Украиной и правительствами Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по налогам на доходы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В правительстве и ВРУ считают, что расторжение соглашений позволит не допустить пополнение бюджетов Ирана и Сирии путем предоставления украинской стороной льготных условий налогообложения резидентам этих стран, осуществляющих деятельность в Украине.

"После прекращения действия соглашений ко всем доходам резидентов Ирана и Сирии, полученным из источников в Украине, будет применяться общая налогооблагаемая ставка - 15%, установленная налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных Соглашениями", - пояснили в Минфине.

В то же время, Украина не потеряет деньги из-за зачисления налога, уплаченного в Иране и Сирии украинцами, работают в этих странах.

Дополнительно Украина освободилась от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном и Сирией по налоговым вопросам.

Напомним, в мае прекратили действие соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.

Дипломатические отношения страны разорвали еще 30 июня 2022 г. после признания Сирией "независимости ДНР и ЛНР".

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