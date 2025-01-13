Україна анонсувала розширення програми Grain from Ukraine: про які зміни йдеться

Програму Grain from Ukraine буде масштабовано у Food from Ukraine.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна посилить підтримку країн, які потребують продовольства, і залишиться гарантом світової продовольчої безпеки.

Зазначається, що наразі Україна вже поставила першу партію допомогу Сирії – 500 тонн борошна. Йде підготовка до постачання наступних партій.

Про допомогу країнам

У межах ініціативи також:

Відправлено майже 416 тонн соняшникової олії до Мозамбіку. Вантаж прибуде на початку лютого;

Відправлено 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна до Джибуті. Вантаж прибуде наприкінці січня;

453 тонни соняшникової олії незабаром буде відправлено до Танзанії.

Про програму Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Так, в межах програми Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Передбачається, що:

Україна спрямуватиме частину зібраної пшениці, яка раніше йшла на експорт, на закупівлю для африканських країн, де вже існують проблеми з голодом;

Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку в складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") було започатковано президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року Україна заявила про готовність забезпечувати Сирію продовольством після падіння режиму Башара Асада, який був тісно пов’язаний із Росією. Сама ж Росія призупинила постачання пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів. До цього сирійський уряд отримував основні обсяги імпортного продовольства саме з Росії.