Україна відправила 1850 тонн пшениці Пакистану: допомога підтримає 26 тисяч людей

Україна відправила 1850 тонн пшениці до Пакистану в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Програма реалізована за фінансової підтримки Іспанії та Чехії у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

Підтримка для тисяч людей

За розрахунками WFP, передане зерно дозволить забезпечити продовольством близько 26 тисяч людей у постраждалих громадах Пакистану.

Окрім негайної допомоги, ці запаси допоможуть країні краще підготуватися до викликів сезону мусонів та сформувати необхідний оперативний резерв.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик наголосив, що навіть в умовах війни Україна підтверджує свій статус гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Від Grain from Ukraine до Food from Ukraine

Гуманітарна ініціатива, започаткована у 2022 році, у 2025-му перейшла на новий етап — Food from Ukraine.

Це розширення дозволило постачати не лише зерно, а й ширший спектр продовольчих наборів до країн Азії, Африки та Близького Сходу, які перебувають на межі голоду.

З 2022 року в межах гуманітарних ініціатив України понад 324 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця та борошно, кукурудза, горох, олія) було відправлено до 19 держав Африки та Азії: Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Чад та Пакистан.

В результаті трьох самітів Grain from Ukraine та одного саміту Food from Ukraine було залучено понад 380 млн. дол. США донорських коштів.