Україна масштабує ініціативу Food from Ukraine: переговори з DIHAD в ОАЕ

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик у межах робочого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів зустрівся з генеральним директором фонду сталості DIHAD Sustainable Organisation Халедом Аль-Аттаром.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Сторони обговорили перспективи створення агропродовольчих хабів як нового формату міжнародної співпраці у сфері продовольчої безпеки. Окрему увагу приділили розвитку співпраці між державою та бізнесом на рівнях B2B та B2G, а також налагодженню партнерств між науковими установами.

Серед практичних кроків, які плануються, – організація українського павільйону на виставці DIHAD в ОАЕ та проведення тематичного круглого столу, присвяченого питанням продовольчої гуманітарної допомоги.

Денис Башлик наголосив, що продовольча безпека та побудова продовольчих хабів, зокрема на Близькому Сході, можуть стати новим стратегічним напрямом співпраці.

"Україна вже активно працює над розширенням ініціативи Food from Ukraine. (...) Ми можемо створити мережу сучасних продовольчих хабів, що забезпечать стабільні поставки продовольства в регіони, які найбільше цього потребують, зокрема і на Близький Схід", — зазначив заступник Міністра.

Він також підкреслив, що розвиток такої співпраці сприятиме формуванню інноваційної агроекосистеми та поглибленню економічних і інвестиційних зв’язків між країнами. Спільними зусиллями можна створити ефективну модель партнерства, яка стане прикладом для всього регіону та посилить роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Зазначається, DIHAD Sustainable — міжнародна платформа та ініціатива, спрямована на просування сталих практик у сільському господарстві, продовольстві, водному секторі, лісовому господарстві та природокористуванні. Вона об’єднує державні інституції, міжнародні організації, агробізнес, наукові установи та громадські організації для обміну знаннями, передовим досвідом і технологіями, що сприяють сталому розвитку секторів сільського господарства у умовах кліматичних змін та економічних викликів.

Зауважимо, що у Food from Ukraine було масштабовано програму Grain from Ukraine.