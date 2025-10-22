"Зерно з України": понад 300 000 тонн продовольства доставлено до 18 країн світу

Завдяки ініціативі "Зерно з України" понад 300 000 тонн українського продовольства вже доставлено до 18 країн світу, допомагаючи підтримати глобальну продовольчу безпеку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

У 2025 році програма трансформується у Food from Ukraine, розширюючи географію поставок, посилюючи логістику та надаючи підтримку найбільш вразливим регіонам світу.

Віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ наголосив, що Україна вітає стратегію ЄС для зміцнення стабільності й безпеки Чорноморського регіону. Ця стратегія забезпечує вкрай необхідну основу для посилення морської безпеки, захисту критичної інфраструктури та відновлення безпечної навігації.

"Маючи унікальний оперативний досвід та передові військово-технічні можливості, Україна готова виступати надійним гарантом безпеки в Чорноморському регіоні", - додав він.

Під час зустрічі обговорювалися питання стійкості, безпеки та міжрегіональної співпраці, створення Чорноморського центру морської безпеки (Black Sea Maritime Security Hub) та розширення співпраці у сфері спостереження, протидії гібридним загрозам і захисту критичної інфраструктури.

Качка також наголосив на необхідності подальших санкцій проти Росії та підтвердив готовність України виступати надійним гарантом безпеки Чорноморського регіону.

Нагадаємо, два роки тому Україна, попри повномасштабну агресію Росії, запустила морський коридор — тимчасовий морський шлях, який забезпечив безперебійне транспортування вантажів. За цей час морем було перевезено понад 137 млн тонн вантажів на борту 5300 суден, що дозволило Україні зберегти ключову роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки.