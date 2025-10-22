"Зерно из Украины": более 300 000 тонн продовольствия доставлены в 18 стран мира

Благодаря инициативе "Зерно из Украины" более 300 000 тонн украинского продовольствия уже доставлены в 18 стран мира, помогая поддержать глобальную продовольственную безопасность.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

В 2025 году программа трансформируется в Food from Ukraine, расширяя географию поставок, усиливая логистику и оказывая поддержку наиболее уязвимым регионам мира.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Украина приветствует стратегию ЕС для укрепления стабильности и безопасности Черноморского региона. Эта стратегия обеспечивает необходимую основу для усиления морской безопасности, защиты критической инфраструктуры и восстановления безопасной навигации.

"Имея уникальный оперативный опыт и передовые военно-технические возможности Украина готова выступать надежным гарантом безопасности в Черноморском регионе", - добавил он.

В ходе встречи обсуждались вопросы устойчивости, безопасности и межрегионального сотрудничества, создания Черноморского центра морской безопасности (Black Sea Maritime Security Hub) и расширения сотрудничества в области наблюдения, противодействия гибридным угрозам и защиты критической инфраструктуры.

Утко также отметил необходимость дальнейших санкций против России и подтвердил готовность Украины выступать надежным гарантом безопасности Черноморского региона.

Напомним, два года назад Украина, несмотря на полномасштабную агрессию России, запустила морской коридор — временный морской путь, обеспечивший бесперебойную транспортировку грузов. За это время морем было перевезено более 137 млн. тонн грузов на борту 5300 судов, что позволило Украине сохранить ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.