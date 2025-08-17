Запланована подія 2

За два года работы украинского коридора по морю перевезено более 137 млн т грузов

морской коридор
Два года назад Украина запустила морской / Depositphotos

Два года назад Украина, несмотря на полномасштабную агрессию России, запустила морской коридор — временный морской путь, обеспечивший бесперебойную транспортировку грузов. За это время морем было перевезено более 137 млн. тонн грузов на борту 5300 судов, что позволило Украине сохранить ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Из более 137 млн тонн грузов, перевезенных по Украинскому коридору, 84 млн тонн составляет аграрная продукция. Украинское зерно и другие товары экспортируются в 54 страны мира в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Это помогает поддерживать мировые цены на продовольствие стабильными и предотвращать голод в странах, зависимых от импорта зерна.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, маршрут продолжает работать. Отмечается, что за два года российские атаки повредили или разрушили 442 объекта портовой инфраструктуры и 38 гражданских судов.

Также в результате атак погибли или были ранены 118 гражданских лиц.

Следует заметить, что в течение 2024 года Военно-морские силы ВСУ обеспечили проход через морской коридор 9061 гражданского судна. Из них 4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты.

Автор:
Татьяна Гойденко