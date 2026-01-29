Украина масштабирует инициативу Food from Ukraine: переговоры с DIHAD в ОАЭ

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с генеральным директором фонда постоянства DIHAD Sustainable Organisation Халедом Аль-Аттаром.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Стороны обсудили перспективы создания агропродовольственных хабов как нового формата международного сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества между государством и бизнесом на уровнях B2B и B2G, а также налаживанию партнерств между научными учреждениями.

Среди планируемых практических шагов – организация украинского павильона на выставке DIHAD в ОАЭ и проведение тематического круглого стола, посвященного вопросам продовольственной гуманитарной помощи.

Денис Башлык подчеркнул, что продовольственная безопасность и построение продовольственных хабов, в частности на Ближнем Востоке, могут стать новым стратегическим направлением сотрудничества.

"Украина уже активно работает над расширением инициативы Food from Ukraine. (...) Мы можем создать сеть современных продовольственных хабов, которые обеспечат стабильные поставки продовольствия в регионы, которые больше всего в этом нуждаются, в том числе и на Ближний Восток", — отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что развитие такого сотрудничества будет способствовать формированию инновационной агроэкосистемы и углублению экономических и инвестиционных связей между странами. Совместными усилиями можно создать эффективную модель партнерства, которая станет примером для всего региона и усилит роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

DIHAD Sustainable — международная платформа и инициатива, направленная на продвижение постоянных практик в сельском хозяйстве, продовольствии, водном секторе, лесном хозяйстве и природопользовании. Она объединяет государственные институты, международные организации, агробизнес, научные учреждения и общественные организации для обмена знаниями, передовым опытом и технологиями, способствующими устойчивому развитию секторов сельского хозяйства в условиях климатических изменений и экономических вызовов.

Заметим, что в Food from Ukraine была масштабирована программа Grain from Ukraine.