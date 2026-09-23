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Україна відправила до Малаві першу партію продовольчої допомоги: чому це важливо

українське продовольство доставлено до Малаві
1 576 тонн українського продовольства доставлено до Малаві / Мінагрополітики

До Республіки Малаві надійшла перша партія української продовольчої допомоги в межах гуманітарної ініціативи Food from Ukraine. Загалом планують поставити 5 350 тонн продовольства, зокрема жовтий колотий горох та рослинну олію.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на 3 вересня до африканської країни вже доставили 1 576,3 тонни продуктів. Решту вантажу очікують протягом найближчих тижнів.

"Україна навіть в умовах повномасштабної війни залишається надійним партнером у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Росія намагається зруйнувати її ударами по українських портах, аграрній та продовольчій інфраструктурі. Ми відповідаємо протилежним – продовжуємо виробляти продовольство, експортувати його та допомагати країнам і людям, які найбільше цього потребують", — зазначив міністр Тарас Висоцький.

Партнерство та ситуація з продовольством

Постачання стало можливим завдяки фінансовій підтримці уряду Республіки Корея. Операцію реалізують у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) та Урядом Малаві. ВПП спільно з місцевим Департаментом з питань управління надзвичайними ситуаціями приймає, зберігає та розподіляє продукти.

Фото 2 — Україна відправила до Малаві першу партію продовольчої допомоги: чому це важливо
Постачання української продукції стало можливим завдяки уряду Південної Кореї

Допомога надходить напередодні періоду найбільшої нестачі продовольства в Малаві, який триває з жовтня до березня. За даними Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC), понад 1,9 млн жителів країни вже перебувають на кризовому рівні продовольчої незабезпеченості, а протягом сезону ця кількість може зрости до 2,6 млн осіб.

Нагадаємо, у лютому Україна відправила 1850 тонн пшениці до Пакистану в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine президента Володимира Зеленського. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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