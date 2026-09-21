Оружейники получили лизинг под 5%: предприятия ОПК заключили первые соглашения более чем на 90 млн грн

В Украине заработала государственная программа льготного финансового лизинга для оружейных производителей. Предприятия оборонно-промышленного комплекса уже подписали первые 26 договоров на общую сумму 91,2 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Новый инструмент призван помочь оборонным предприятиям оперативно модернизировать оборудование без чрезмерной финансовой нагрузки. По программе заводы могут брать в лизинг новые станки, технологическое оборудование, системы автоматизации, транспорт и другие необходимые активы.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, покупка техники нуждается в значительных затратах сразу, а льготный лизинг позволяет убрать этот финансовый барьер и быстрее наращивать мощности под заказ.

Условия и правила участия в программе

Получить государственную поддержку на расширение мощностей могут компании, отвечающие критериям программы:

Ставка 5% годовых: государство компенсирует разницу по лизинговым ставкам, снижая издержки предприятия на оплату вознаграждения лизингодателю до 5% в год;

Отсрочка выплат: договор позволяет перенести уплату лизинговых платежей сроком до 12 месяцев;

Лимиты финансирования: максимальная сумма по одному договору составляет 500 млн грн, а максимальный срок лизинга - 5 лет;

Требования к бизнесу: использовать программу могут исключительно те предприятия, которые на дату заключения договора имеют официальный статус критически важных в сфере ОПК.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия ОПК могут расширить мощности на льготных условиях. Минобороны продолжает реализацию программы лизинга, позволяющей украинским производителям и ремонтникам военной техники получать необходимые активы без уплаты их полной стоимости сразу.