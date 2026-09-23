В Україні хочуть залучити приватних інвесторів до будівництва підземних заводів ОПК

Міністерство оборони України готує зміни, які дозволять приватним інвесторам і девелоперам будувати підземні виробничі об'єкти для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Як працюватиме механізм

Запропоновані зміни стосуються Постанови Кабінету Міністрів №1494. Вони мають визначити окремі правила для будівництва підземних виробничих об'єктів та пов'язаної з ними наземної інфраструктури.

Замовником будівництва зможе бути не лише підприємство ОПК, а й інша юридична особа — зокрема девелопер або інвестор. Компанія зможе побудувати об'єкт за власні або залучені кошти, а потім передати його підприємству ОПК у власність, оренду або користування.

"Наше завдання — створити умови, за яких українське оборонне виробництво зможе одночасно масштабуватися і ставати більш захищеним. Для цього потрібно залучати не лише ресурси держави та самих підприємств ОПК, а й можливості приватного капіталу, девелоперів і будівельного ринку", — зазначила заступниця міністра Ганна Гвоздяр.

За даними Міноборони, запропонована модель не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

Також планують закріпити в законодавстві поняття підземного об'єкта виробничої інфраструктури. Спрощений механізм хочуть поширити на наземні споруди та конструкції, технологічно і функціонально пов'язані з такими об'єктами.

На якому етапі зміни

Проєкт уже пройшов основний етап міжвідомчого опрацювання. Наразі його доопрацьовують після правової та антикорупційної експертиз.

Після цього документ планують подати на розгляд Кабінету Міністрів. Запропонований механізм також має стосуватися будівництва нових та розширення наявних захищених виробничих потужностей і релокації підприємств ОПК.

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