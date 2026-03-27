В Румунії оголосили надзвичайний стан в енергетиці і обмежили націнки на пальне: що відомо

Уряд Румунії 26 березня ухвалив постанову про надзвичайний стан в енергетиці. Згідно з ухваленим документом, на ринку нафти та пального оголошено кризову ситуацію, яка триватиме з 1 квітня по 30 червня 2026 року. Основна мета постанови — контроль за ціноутворенням через обмеження комерційних націнок.

Для всіх компаній, що працюють у ланцюгу постачання від нафтопереробних заводів до АЗС, максимальний розмір маржі не може перевищувати середній показник за 2025 рік.

Підприємства зобов’язані надати дані про свою середню націнку за минулий рік протягом п'яти днів. Контроль за дотриманням норм покладено на Податкову службу Румунії. За перевищення встановлених лімітів передбачено штрафні санкції у розмірі від 0,5% до 1% від річного обороту компанії.

Ціни на АЗС та експортні обмеження

Станом на 27 березня 2026 року в Бухаресті зафіксовано такі ціни:

бензин: 9,19–9,23 леїв за літр (приблизно 91 грн);

дизельне пальне: 10,26–10,36 леїв за літр (приблизно 102 грн).

Експерти прогнозують подальше зростання вартості преміального дизеля через ризики на світових ринках.

"Те, що ми бачимо, майже щоденне зростання цін, відображає премії за ризик, які нафтові компанії, тобто страхові компанії, збільшують щодня. Ми вже говоримо про те, про що ви говорили, про ціну 12, навіть 13 леїв (майже 129 грн — ред.) на преміальне дизельне пальне, перш за все", — заявив економіст Адріан Негреску.

Оскільки в країні спостерігається дефіцит дизельного пального при надлишку бензину, експорт дизеля та сирої нафти тепер можливий лише за спеціальним дозволом профільного міністерства. Порушення правил експорту карається штрафом від 5% до 10% від обороту та конфіскацією товару.

Додаткові заходи та ринок газу

Для запобігання дефіциту уряд дозволив зменшити обов'язкову частку біопалива в бензині з 8% до мінімум 2%. Це рішення має спростити логістику та забезпечити внутрішні потреби країни.

В румунському уряді також заявили, що наразі розглядається другий пакет заходів підтримки споживачів на тлі війни на Близькому Сході, який може включати зниження акцизів на пальне.

Зміни торкнулися і ринку природного газу. Запроваджено механізм пропорційного розподілу палива між постачальниками на основі розрахункового споживання їхніх клієнтів. Постанова визначає правила формування мінімальних запасів газу та встановлює зобов’язання для виробників і операторів ринку щодо оновлення даних про обсяги енергоносіїв.

Нагадаємо, у Словенії введено тимчасові обмеження на продаж пального на автозаправних станціях. Для приватних транспортних засобів ліміт становить 50 літрів на добу, для компаній та фермерів — 200 літрів.