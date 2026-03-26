Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німеччина обмежує підвищення цін на пальне до одного разу на добу

АЗС
Німеччина обмежує підвищення цін на пальне до одного разу на добу / Depositphotos

У Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу, тоді як знижувати їх можна буде у будь-який момент.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Відповідний законопроєкт схвалила нижня палата парламенту країни на тлі різкого зростання цін на енергоносії після загострення конфлікту з Іран. Документ передбачає, що підвищення вартості пального можливе лише раз на день — о 12:00 за місцевим часом, а за порушення встановлених правил АЗС загрожують штрафи до 100 тис. євро.

Крім того, закон посилює антимонопольні вимоги для підвищення прозорості ціноутворення на ринку пального. Нові заходи є частиною ширшої політики стримування інфляції, яка посилилася на тлі геополітичної напруженості та стрибка вартості енергоресурсів.

Рішення підтримали в уряді на чолі з канцлером Фрідріх Мерц, а сам пакет змін має набути чинності на початку квітня після завершення всіх процедур ухвалення. Передбачається, що норми діятимуть щонайменше рік із подальшим переглядом їх ефективності.

На тлі подорожчання нафти ціни на пальне в Німеччині з кінця лютого перевищують 2 євро за літр, а економісти очікують прискорення інфляції у 2026 році ближче до 3%.

Зауважимо, Через війну на Близькому сході у Європі ціни на пальне злетіли вдвічі більше, ніж в Україні. Для прикладу ціни на ДП у Німеччині зросли на 9,54 грн/л, у Великій Британії на 8,53 грн/л, у Польщі на 7,42 грн/л в той час як в Україні на 5,57 грн/л.

Автор:
Тетяна Гойденко