Німеччина обмежує підвищення цін на пальне до одного разу на добу

У Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу, тоді як знижувати їх можна буде у будь-який момент.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Відповідний законопроєкт схвалила нижня палата парламенту країни на тлі різкого зростання цін на енергоносії після загострення конфлікту з Іран. Документ передбачає, що підвищення вартості пального можливе лише раз на день — о 12:00 за місцевим часом, а за порушення встановлених правил АЗС загрожують штрафи до 100 тис. євро.

Крім того, закон посилює антимонопольні вимоги для підвищення прозорості ціноутворення на ринку пального. Нові заходи є частиною ширшої політики стримування інфляції, яка посилилася на тлі геополітичної напруженості та стрибка вартості енергоресурсів.

Рішення підтримали в уряді на чолі з канцлером Фрідріх Мерц, а сам пакет змін має набути чинності на початку квітня після завершення всіх процедур ухвалення. Передбачається, що норми діятимуть щонайменше рік із подальшим переглядом їх ефективності.

На тлі подорожчання нафти ціни на пальне в Німеччині з кінця лютого перевищують 2 євро за літр, а економісти очікують прискорення інфляції у 2026 році ближче до 3%.

Зауважимо, Через війну на Близькому сході у Європі ціни на пальне злетіли вдвічі більше, ніж в Україні. Для прикладу ціни на ДП у Німеччині зросли на 9,54 грн/л, у Великій Британії на 8,53 грн/л, у Польщі на 7,42 грн/л в той час як в Україні на 5,57 грн/л.