Податки вниз, контроль вгору: Польща запроваджує щоденне обмеження цін на бензин та дизель

Польща готується до масштабного зниження вартості пального на внутрішньому ринку. Уряд країни розробив план, який включає зменшення податку на додану вартість (ПДВ) та акцизних зборів. Також планується впровадження механізму щоденного обмеження роздрібних цін на заправках, які будуть прив'язані до поточних гуртових показників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, ці заходи дозволять знизити вартість одного літра пального на 1,2 злотого (приблизно 14,2 грн або $0,32). Нові правила можуть набрати чинності вже до Великодня, щойно їх схвалить польський парламент.

Паралельно з податковими пільгами для споживачів, Кабінет міністрів готує запровадження податку на непередбачені доходи для нафтопереробних заводів. Це рішення безпосередньо стосується найбільшої енергетичної компанії країни — Orlen. Після офіційного оголошення про такі плани акції компанії на Варшавській фондовій біржі втратили 6,7% своєї вартості.

Необхідність таких кроків зумовлена значним зростанням цін на енергоносії в межах Європейського Союзу після початку конфлікту в Ірані. Статистика свідчить про наступні зміни на польському ринку:

вартість неетильованого бензину зросла на 22%;

ціна на дизельне паливо зросла на 40%.

Для порівняння, середнє зростання цін на бензин в країнах ЄС становить близько 15%, а на дизельне паливо – 26%.

До початку конфлікту на Близькому Сході середня ціна обох видів пального становила близько 6 злотих. Нині літр бензину коштує 7,14 злотих (84,49 грн), а дизелю — 8,69 злотих (102,84 грн).



Різке подорожчання нафти та газу на світових ринках посилило інфляційний тиск у Польщі. Це змусило фінансових аналітиків переглянути очікування щодо подальшої політики центрального банку країни стосовно відсоткових ставок.

Нагадаємо, 23 березня у Словенії введено тимчасові обмеження на продаж пального на автозаправних станціях. Для приватних транспортних засобів ліміт становить 50 літрів на добу, для компаній та фермерів — 200 літрів. Водночас правоохоронці почали перевірку найбільшого дистриб'ютора Petrol.