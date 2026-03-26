Налоги вниз, контроль вверх: Польша вводит ежедневное ограничение цен на бензин и дизель

АЗС Orlen
Правительство Польши вводит ежедневное ограничение цен на АЗС / Википедия

Польша готовится к масштабному снижению стоимости горючего на внутреннем рынке. Правительство страны разработало план, включающий уменьшение налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизных сборов. Также планируется внедрение механизма ежедневного ограничения розничных цен на заправках, привязанных к текущим оптовым показателям.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

По словам премьер-министра Дональда Туска, эти меры позволят снизить стоимость одного литра горючего на 1,2 злотого (примерно 14,2 грн или $0,32). Новые правила могут вступить в силу уже до Пасхи, как только их одобрит польский парламент.

Параллельно с налоговыми льготами для потребителей Кабинет министров готовит введение налога на непредвиденные доходы для нефтеперерабатывающих заводов. Это решение напрямую касается крупнейшей энергетической компании страны — Orlen. После официального объявления о таких планах, акции компании на Варшавской фондовой бирже потеряли 6,7% своей стоимости.

Необходимость таких шагов обусловлена значительным ростом цен на энергоносители в Европейском Союзе после начала конфликта в Иране. Статистика свидетельствует о следующих изменениях на польском рынке:

  • стоимость неэтилированного бензина выросла на 22%;
  • цена на дизельное топливо выросла на 40%.

Для сравнения, средний рост цен на бензин в странах ЕС составляет около 15%, а на дизельное топливо – 26%.

До начала конфликта на Ближнем Востоке средняя цена обоих видов горючего составляла около 6 злотых. В настоящее время литр бензина стоит 7,14 злотых (84,49 грн), а дизеля – 8,69 злотых (102,84 грн).

Резкое удорожание нефти и газа на мировых рынках усилило инфляционное давление в Польше. Это заставило финансовых аналитиков пересмотреть ожидания дальнейшей политики центрального банка страны по процентным ставкам.

Напомним, 23 марта в Словении введены временные ограничения на продажу горючего на автозаправочных станциях. Для частных транспортных средств лимит составляет 50 литров в сутки, для компаний и фермеров – 200 литров. В то же время, правоохранители начали проверку крупнейшего дистрибьютора Petrol.

Автор:
Татьяна Ковальчук