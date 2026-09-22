В ЕС достигли согласия по продлению санкций против РФ: что решили в отношении Усманова и Фридмана

В ЕС наконец-то решили продлить санкции против России на три года за нарушение территориальной целостности Украины. Под ограничения попали около 3000 бизнесменов, политиков и компаний РФ, но из списка исключили миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Решение должно заменить нынешнюю практику, при которой санкции против отдельных лиц и компаний нуждаются в обновлении каждые шесть месяцев. Официальное одобрение решения ожидается в ближайшее время.

"Сохраняя режим, мы достигли сложного компромисса", — заявил спикер ирландской делегации, председательствующей в ЕС.

Почему стал вопрос об исключении Фридмана и Усманова

По данным источников, знакомых с переговорами, на упразднении санкций против Усманова настаивала Франция, а Люксембург выступал за исключение из списка Фридмана.

Отмечается, что Францию просили поддержать отмену санкций против Усманова в рамках потенциальной договоренности с Азербайджаном по освобождению французских граждан из тюрьмы.

Люксембург связывал свою позицию по Фридману с его иском против страны в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Латвия выступила против исключения Усманова и Фридмана, однако во время окончательного голосования воздержалась. Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс назвал договоренность компромиссом.

"Это был выбор не между хорошим и плохим решением, а между плохим и гораздо хуже", - заявил Кульбергс.

Что известно о двух бизнесменах

73-летний Алишер Усманов владеет 49% акций USM, которая контролирует Metalloinvest, а также имеет долю в MegaFon. По индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $16,7 млрд.

62-летний Михаил Фридман является соучредителем инвестиционной группы, связанной с Альфа-банком и LetterOne. Его состояние оценивается примерно в $10 млрд.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС договорились о возможной отмене санкций против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, введенные в результате войны России против Украины.