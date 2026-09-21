БЭБ разоблачило сеть конвертцентров с оборотом 23,5 млрд грн: изъяли 130 млн грн наличных

Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении сети конвертационных центров с общим оборотом 23,5 млрд грн, услугами которой, по данным следствия, пользовались около 200 предприятий реального сектора. БЭБ оценивает сумму неуплаченных налогов более чем в 3 млрд грн, а во время 50 обысков изъяло наличные в эквиваленте более 130 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, сеть действовала с 2023 года. В разные периоды к ее работе были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей.

Для проведения операций использовали реквизиты 97 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а также более 8 тысяч ФЛП.

Как работала схема

По версии следствия предприятия реального сектора перечисляли средства подконтрольным компаниям якобы за товары, работы или услуги, которых фактически не было.

После этого деньги переводили на счета других компаний и ФЛП. Часть средств использовали для покупки криптовалюты, которую в дальнейшем конвертировали в наличные деньги.

Вырученные деньги, по данным БЭБ, распределяли между участниками сети и представителями предприятий, которые пользовались ее услугами.

Директор БЭБ Александр Цивинский заявил, что общий объем конвертации составил 23,5 млрд грн.

Для прекращения работы сети сыщики провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.

Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах на сумму более 130 млн грн в гривневом эквиваленте, а также телефоны, компьютерную технику, печати и бухгалтерские документы.

Шестерым участникам сообщили о подозрении, в том числе в создании и участии в преступной организации, легализации имущества, подлоге документов и незаконных действиях со средствами доступа к банковским счетам.

Досудебное расследование продолжается, поэтому перечисленные обстоятельства являются версией следствия и должны быть доказаны в суде.

Напомним, в августе БЭБ уже разоблачил конвертцентр для агробизнеса, где для сокрытия доходов использовали более 60 компаний, а часть средств переводили в криптовалюту.