Миллионы наличными и фальшивые чеки: в Киеве разоблачили сеть подпольных обменников

В Киеве налоговики совместно с детективами Бюро по экономической безопасности прекратили деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Во время мер контроля по незаконному обороту изъято более 1,6 млн грн, более 138 тыс. долларов США и около 8 тыс. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Схема работы подпольных пунктов

Нарушения в работе сети сотрудники ГНС зафиксировали еще в начале 2026 года:

Отсутствие лицензии и РРО: обменные пункты не были внесены Национальным банком Украины в официальный реестр пунктов обмена валют и не имели права торговать наличной валютой. Операции проводились без применения кассовых аппаратов (РРО/ПРРО), а клиентам выдавали поддельные фискальные чеки.

Нелегальная продажа горючего: в обменниках также продавали талоны на топливо известных сетей АЗС за наличные деньги без проведения расчетов через учетные системы.

Повторное открытие и расследование

После первых проверок предприятия были привлечены к административной и финансовой ответственности и прекратили работу. Однако летом пункты возобновили нелегальную деятельность, что заставило налоговиков провести повторные проверки и передать собранные материалы в Территориальное управление БЭБ в Киеве.

К нарушителям ожидается применение крупных сумм финансовых санкций. Детективы БЭБ проводят досудебное расследование по установлению всех обстоятельств и причастных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая насчитала бизнесу 500 млн грн штрафов. С начала 2026 года подразделения аудита ГНС провели более 12 тысяч фактических проверок, по результатам которых бюджет уже получил более 200 млн. гривен.