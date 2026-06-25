Регулятор підвищує планку: керівники фінансових компаній складатимуть іспити

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запроваджує обов’язкове тестування для кандидатів на керівні та інші відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Перевірку знань проводитиме незалежний Центр тестування.

Для проведення тестування на базі "Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України" створять незалежний Центр проведення тестування.

Кандидати складатимуть тести за чотирма напрямами:

базові знання з економіки та фінансів;

етичні норми діяльності на ринках капіталу;

спеціальне законодавство;

практичні вміння та навички.

Після успішного проходження тестування окремих кандидатів можуть запросити на співбесіду. Під час інтерв’ю оцінюватимуть професійний досвід, здатність виявляти ризики та ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, а також обставини, що впливають на оцінку ділової репутації.

Нові вимоги стосуватимуться:

керівників компаній;

членів органів управління;

внутрішніх аудиторів;

комплаєнс-менеджерів;

ризик-менеджерів;

відповідальних за фінансовий моніторинг;

осіб, які тимчасово виконують обов’язки на таких посадах.

Крім того, НКЦПФР посилює контроль за вже погодженими кандидатами. Регулятор деталізував підстави для вибіркових перевірок і зможе відкликати погодження у разі виникнення сумнівів щодо доброчесності або ділової репутації посадовця.

Нагадаємо, НКЦПФР схвалила оновлені критерії для визначення підприємств, критично важливих для економіки. Відтепер компанії із власниками під санкціями або з країн, що підтримують агресію проти України, автоматично втрачають право на відстрочки для своїх фахівців.