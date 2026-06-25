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Регулятор підвищує планку: керівники фінансових компаній складатимуть іспити
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запроваджує обов’язкове тестування для кандидатів на керівні та інші відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.
Перевірку знань проводитиме незалежний Центр тестування.
Для проведення тестування на базі "Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України" створять незалежний Центр проведення тестування.
Кандидати складатимуть тести за чотирма напрямами:
- базові знання з економіки та фінансів;
- етичні норми діяльності на ринках капіталу;
- спеціальне законодавство;
- практичні вміння та навички.
Після успішного проходження тестування окремих кандидатів можуть запросити на співбесіду. Під час інтерв’ю оцінюватимуть професійний досвід, здатність виявляти ризики та ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, а також обставини, що впливають на оцінку ділової репутації.
Нові вимоги стосуватимуться:
- керівників компаній;
- членів органів управління;
- внутрішніх аудиторів;
- комплаєнс-менеджерів;
- ризик-менеджерів;
- відповідальних за фінансовий моніторинг;
- осіб, які тимчасово виконують обов’язки на таких посадах.
Крім того, НКЦПФР посилює контроль за вже погодженими кандидатами. Регулятор деталізував підстави для вибіркових перевірок і зможе відкликати погодження у разі виникнення сумнівів щодо доброчесності або ділової репутації посадовця.
Нагадаємо, НКЦПФР схвалила оновлені критерії для визначення підприємств, критично важливих для економіки. Відтепер компанії із власниками під санкціями або з країн, що підтримують агресію проти України, автоматично втрачають право на відстрочки для своїх фахівців.