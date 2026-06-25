Регулятор повышает планку: руководители финансовых компаний будут сдавать экзамены

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вводит обязательное тестирование для кандидатов в руководящие и другие ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР .

Проверку знаний будет проводить независимый Центр тестирования.

Для проведения тестирования на базе "Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" будет создан независимый Центр проведения тестирования.

Кандидаты будут сдавать тесты по четырем направлениям:

базовые знания по экономике и финансам;

этические нормы деятельности на рынках капитала;

специальное законодательство;

практические умения и навыки.

После успешного прохождения тестирования отдельных кандидатов могут пригласить на собеседование. Во время интервью будут оцениваться профессиональный опыт, способность выявлять риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, а также обстоятельства, влияющие на оценку деловой репутации.

Новые требования будут касаться:

руководителей компаний;

членов органов управления;

внутренних аудиторов;

комплаенс-менеджеров;

риск-менеджеров;

ответственных за финансовый мониторинг;

лиц, временно исполняющих обязанности в таких должностях.

Кроме того, НКЦБФР ужесточает контроль за уже согласованными кандидатами. Регулятор детализировал основания для выборочных проверок и сможет отозвать согласование в случае возникновения сомнений относительно добродетели или деловой репутации должностного лица.

Напомним, НКЦБФР одобрила обновленные критерии для определения предприятий, критически важных для экономики. Теперь компании с собственниками под санкциями или из стран, поддерживающих агрессию против Украины, автоматически теряют право на отсрочки для своих специалистов.