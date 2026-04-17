Категорія
Новини
Дата публікації

Ціни на приватні будинки зростають до 58%, різниця між містами до чотирьох разів

будинок заміська нерухомість
Після енергетичного терору взимку українці звернули увагу на приватні будинки. / Pexels

Із січня 2026 року зацікавленість приватними будинками стабільно зростає і наприкінці березня майже досягла максимуму за останні два роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження ЛУН. 

Порівняння середніх цін на приватні будинки у цих містах показує ще більший розрив, ніж ситуація з цінами на квартири. 

У Львові будинок у середньому коштує близько $210 тис., тоді як у Дніпрі – лише $55 тис., що означає різницю понад 280% або майже вчетверо. При цьому за рік у Львові ціни зросли на 14%, а в Дніпрі, навпаки, знизилися на 8%.

Цікаво, що у Львові приватні будинки в межах міста залишаються преміальним сегментом і в середньому на 66% дорожчі за трикімнатні квартири. У Дніпрі ситуація протилежна: середня ціна “трикімнатки” ($61,8 тис.) перевищує вартість будинку ($55 тис.).

Водночас варто враховувати різницю в площі: у Львові будинки в середньому мають близько 170 кв. м, тоді як у Дніпрі – приблизно 90 кв. м. Однак навіть за ціною за квадратний метр Львів значно дорожчий – близько $1360 проти $581 у Дніпрі.

Де найбільше зросли ціни?

Найактивніше зростання цін на приватні будинки в межах міст зафіксовано в кількох обласних центрах.

Лідерами стали Луцьк і Суми – тут середня вартість будинків за рік зросла на 30%. У Луцьку вона досягла $109 тис. ($900 за кв. м, +21%), у Сумах – $59,9 тис. ($553 за кв. м, +8%). Далі йде Івано-Франківськ із приростом 18% – середня ціна становить $140 тис. ($938 за кв. м, +15%).

У Києві та Житомирі ціни піднялися на 15%. Столиця залишається найдорожчим містом для купівлі будинку – близько $230 тис. у середньому ($1270 за кв. м, +11%), тоді як у Житомирі – $834 за кв. м (+8%). Львів також демонструє двозначне зростання: +14% за рік, до $210 тис., а середня ціна квадратного метра сягає $1360 (+13%).

Черкаси замикають перелік міст із найвищими темпами зростання – +12% за рік, до $78 тис., при цьому вартість “квадрата” тут становить $917 (+16%).

Водночас на загальну середню вартість будинку впливає не лише ціна за квадратний метр, а й площа: чим більший об’єкт, тим вищий підсумковий цінник.

Будинки в місті та за містом

Загалом міський сегмент приватної нерухомості зростає більш стримано, ніж заміська, де в окремих регіонах ціни піднімалися до 58%. Найактивніша динаміка спостерігається у західних і центральних областях. Натомість у Миколаєві, Дніпрі та Полтаві ціни знизилися на 11%, 8% і 7% відповідно. Також невелике падіння зафіксовано у Кропивницькому (-2%) та Запоріжжі (-5%).

У сегменті заміських приватних будинків за останній рік зафіксовано значне зростання цін у низці регіонів.

Абсолютним лідером стала Одеська область: середня вартість будинку тут зросла на 58% і сягнула $60 тис., тоді як ціна квадратного метра підвищилася на 29% – до $523.

Друге місце посідає Вінницька область, де будинки подорожчали на 50% і в середньому коштують $60 тис. Вартість квадратного метра зросла на 36% – до $625.

У Рівненській області середня ціна будинку піднялася на 33%, до $40 тис., а “квадрат” подорожчав на 37% – до $460.

До лідерів також увійшла Волинська область (зокрема Луцьк), де ціни зросли на 29% – до $61,8 тис., а вартість квадратного метра піднялася на 32% і становить $609.

Чернівецька та Івано-Франківська області показали однакову динаміку – +26% до загальної вартості будинків. Водночас в Івано-Франківській області житло значно дорожче: у середньому $86 тис. проти $44 тис. у Чернівецькій. Ціна за квадратний метр становить відповідно $658 (+22%) та $408 (+16%).

Водночас у частині регіонів фіксується зниження або стагнація цін на заміські будинки. Так, у Миколаївській області вони подешевшали на 4% за рік, а в Полтавській – залишилися на рівні минулого року.

Нагадаємо, ЛУН дослідив, який вибір робить більшість українців на ринку нерухомості після зимових локдаунів - будинок чи квартира. 

Автор:
Ярослава Тюпка