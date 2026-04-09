Скільки коштують будинки під Києвом: різниця в цінах сягає $200 тисяч

Приватний будинок на вторинному ринку на Київщині коштує від $35 500 до $270 000 в залежності від району розташування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Найвищі ціни – в Обухівському районі. Вартість приватних будинків там сягає $270 тис., що у 7 разів більше, ніж у Білоцерківському районі ($35,5 тис.). Зазначається, що дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року.

У самому Києві за будинок в середньому доведеться заплатити $215 тис. Ціни у передмісті суттєво відрізняються.

Вишгородський район – $125 тис.

Бучанський – $115 тис.

Фастівський – $115 тис.

Бориспільський – $106 тис.

Броварський – $85 тис.

Таким чином, навіть у межах одного регіону різниця у вартості будинків може перевищувати $200 тис. На ціни найбільше впливають близькість до Києва, зручність транспортного сполучення, рівень забудови та попит у конкретному напрямку.

Якщо розглядати ситуацію детальніше, Білоцерківський район суттєво вирізняється нижчими цінами, тоді як більшість інших районів області перебувають приблизно в одному ціновому діапазоні – близько $100 тис. за будинок. Це пояснюється тим, що саме цей район не має прямого сполучення зі столицею. Натомість в інших районах значну роль у формуванні цін відіграють населені пункти, розташовані поблизу Києва.

Показовим є приклад Обухівського району, де вартість житла майже вдвічі вища, ніж у середньому по області. Це пов’язано з тим, що саме тут розташовані одні з найдорожчих передмість столиці.

Водночас Бучанський і Вишгородський райони залишаються в межах середнього цінового сегмента, тоді як Броварський район демонструє відносно нижчі ціни серед найближчих до Києва напрямків.

Загалом ринок приватних будинків у Київській області є вкрай неоднорідним: різниця між найдешевшими та найдорожчими локаціями може сягати майже восьми разів. Це робить цей сегмент нерухомості одним із найбільш контрастних у регіоні.

Нагадаємо, в 2025 році в Україні попит на купівлю будинків зріс на 21%, тоді як пропозиція, навпаки, скоротилася на 2%. Найбільше ціни на приватне житло зросли у Сумах.