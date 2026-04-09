AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Скільки коштують будинки під Києвом: різниця в цінах сягає $200 тисяч

будинки алея
Приватні будинки на Київщині мають дуже неоднорідний ціновий діапазон. / Freepik

Приватний будинок на вторинному ринку на Київщині коштує від  $35 500 до $270 000 в залежності від району розташування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Найвищі ціни  в Обухівському районі. Вартість приватних будинків там сягає $270 тис., що у 7 разів більше, ніж у Білоцерківському районі ($35,5 тис.). Зазначається, що дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року.

У самому Києві за будинок в середньому доведеться заплатити  $215 тис. Ціни у передмісті суттєво відрізняються.

  • Вишгородський район – $125 тис.
  • Бучанський – $115 тис.
  • Фастівський – $115 тис.
  • Бориспільський – $106 тис.
  • Броварський – $85 тис.

Таким чином, навіть у межах одного регіону різниця у вартості будинків може перевищувати $200 тис. На ціни найбільше впливають близькість до Києва, зручність транспортного сполучення, рівень забудови та попит у конкретному напрямку.

Якщо розглядати ситуацію детальніше, Білоцерківський район суттєво вирізняється нижчими цінами, тоді як більшість інших районів області перебувають приблизно в одному ціновому діапазоні  близько $100 тис. за будинок. Це пояснюється тим, що саме цей район не має прямого сполучення зі столицею. Натомість в інших районах значну роль у формуванні цін відіграють населені пункти, розташовані поблизу Києва.

Показовим є приклад Обухівського району, де вартість житла майже вдвічі вища, ніж у середньому по області. Це пов’язано з тим, що саме тут розташовані одні з найдорожчих передмість столиці.

Водночас Бучанський і Вишгородський райони залишаються в межах середнього цінового сегмента, тоді як Броварський район демонструє відносно нижчі ціни серед найближчих до Києва напрямків.

Загалом ринок приватних будинків у Київській області є вкрай неоднорідним: різниця між найдешевшими та найдорожчими локаціями може сягати майже восьми разів. Це робить цей сегмент нерухомості одним із найбільш контрастних у регіоні.

Нагадаємо, в 2025 році в Україні попит на купівлю будинків зріс на 21%, тоді як пропозиція, навпаки, скоротилася на 2%. Найбільше ціни на приватне житло зросли у Сумах.

Автор:
Ярослава Тюпка