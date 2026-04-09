Сколько стоят дома под Киевом: разница в ценах достигает $200 тысяч

Частный дом на вторичном рынке в Киевской области стоит от $35 500 до $270 000 в зависимости от района расположения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Самые высокие цены – в Обуховском районе. Стоимость частных домов там составляет $270 тыс., что в 7 раз больше, чем в Белоцерковском районе ($35,5 тыс.). Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.

В Киеве за дом в среднем придется заплатить $215 тыс. Цены в пригороде существенно отличаются.

Вышгородский район – $125 тыс.

Бучанский – $115 тыс.

Фастовский – $115 тыс.

Бориспольский – $106 тыс.

Броварской – $85 тыс.

Таким образом, даже в пределах одного региона разница в стоимости домов может превышать $200 тыс. На цены больше всего влияют близость к Киеву, удобство транспортного сообщения, уровень застройки и спрос в конкретном направлении.

Если рассматривать ситуацию подробнее, Белоцерковский район существенно отличается более низкими ценами, в то время как большинство других районов области находятся примерно в одном ценовом диапазоне – около $100 тыс. за здание. Это объясняется тем, что именно этот район не имеет прямого сообщения со столицей. В других же районах значительную роль в формировании цен играют населенные пункты, расположенные вблизи Киева.

Показателен пример Обуховского района, где стоимость жилья почти вдвое выше, чем в среднем по области. Это связано с тем, что именно здесь расположены одни из самых дорогих пригородов столицы.

В то же время Бучанский и Вышгородский районы остаются в пределах среднего ценового сегмента, тогда как Броварской район демонстрирует относительно более низкие цены среди ближайших к Киеву направлений.

В целом рынок частных домов в Киевской области крайне неоднороден: разница между самыми дешевыми и дорогими локациями может достигать почти восьми раз. Это делает этот сегмент недвижимости одним из самых контрастных в регионе.

Напомним, в 2025 году в Украине спрос на покупку домов вырос на 21%, тогда как предложение, напротив, сократилось на 2%. Больше цены на частное жилье выросли в Сумах.