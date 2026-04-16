Квартира чи будинок: ЛУН проаналізував, який вибір сьогодні робить більшість українців

Інтерес українців до купівлі приватних будинків помітно нижчий, ніж до квартир, однак обидва сегменти демонструють схожу динаміку попиту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Платформа ЛУН почала окремо відстежувати інтерес до будинків – як для купівлі, так і для оренди. Дані формуються автоматично на основі Google Trends і щотижня показують рівень зацікавленості користувачів будинками у порівнянні з квартирами за той самий період.

Станом на березень 2026 року інтерес до купівлі приватних будинків становить приблизно 50-70% від рівня попиту на квартири. Водночас обидва сегменти рухаються майже синхронно: їхня сезонність і загальні тренди практично збігаються, що свідчить про подібну логіку вибору житла.

Попри це, квартири залишаються більш масовим і популярним форматом – попит на них стабільно переважає впродовж усього періоду.

Якщо порівнювати купівлю та оренду приватних будинків, головна різниця полягає в сезонності. Попит на оренду має чітко виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі залишається більш стабільним і розподіленим рівномірно протягом року.

“Будинок для українців – це передусім про власність, а не тимчасове рішення. Водночас ми бачимо, що інтерес до будинків рухається синхронно з ринком квартир, але залишається нижчим через вищий бюджет і довший цикл прийняття рішення”, – говорить Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

До речі, у 2025–2026 роках в українців збільшився інтерес саме до купівлі будинків. На початку 2024 року попит на них був суттєво нижчим.

Результати дослідження ЛУН допомагають зрозуміти: більшість користувачів схиляється в бік квартир, водночас будинки обирають ті, хто має більший бюджет і воліє зробити більш довгостроковий вибір.

