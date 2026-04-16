Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Квартира чи будинок: ЛУН проаналізував, який вибір сьогодні робить більшість українців

приватний будинок котедж ліс
Інтерес до будинків рухається синхронно з ринком квартир / Freepik

Інтерес українців до купівлі приватних будинків помітно нижчий, ніж до квартир, однак обидва сегменти демонструють схожу динаміку попиту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН. 

Платформа ЛУН почала окремо відстежувати інтерес до будинків – як для купівлі, так і для оренди. Дані формуються автоматично на основі Google Trends і щотижня показують рівень зацікавленості користувачів будинками у порівнянні з квартирами за той самий період.

Станом на березень 2026 року інтерес до купівлі приватних будинків становить приблизно 50-70% від рівня попиту на квартири. Водночас обидва сегменти рухаються майже синхронно: їхня сезонність і загальні тренди практично збігаються, що свідчить про подібну логіку вибору житла.

Попри це, квартири залишаються більш масовим і популярним форматом – попит на них стабільно переважає впродовж усього періоду.

Якщо порівнювати купівлю та оренду приватних будинків, головна різниця полягає в сезонності. Попит на оренду має чітко виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі залишається більш стабільним і розподіленим рівномірно протягом року.

“Будинок для українців це передусім про власність, а не тимчасове рішення. Водночас ми бачимо, що інтерес до будинків рухається синхронно з ринком квартир, але залишається нижчим через вищий бюджет і довший цикл прийняття рішення”, говорить Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

До речі, у 2025–2026 роках в українців збільшився інтерес саме до купівлі будинків. На початку 2024 року попит на них був суттєво нижчим. 

Результати дослідження ЛУН допомагають зрозуміти: більшість користувачів схиляється в бік квартир, водночас будинки обирають ті, хто має більший бюджет і воліє зробити більш довгостроковий вибір. 

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року в Україні зросли надходження від податку на нерухоме майно - власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили 2,9 млрд грн, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автор:
Ярослава Тюпка