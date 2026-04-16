Квартира или дом: ЛУН проанализировал, какой выбор сегодня делает большинство украинцев

Интерес украинцев к покупке частных домов заметно ниже, чем к квартирам, однако оба сегмента демонстрируют схожую динамику спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Платформа ЛУН начала отдельно отслеживать интерес к домам – как для покупки, так и для аренды. Данные формируются автоматически на основе Google Trends и еженедельно показывают уровень заинтересованности пользователей домами по сравнению с квартирами за тот же период.

По состоянию на март 2026 г. интерес к покупке частных домов составляет примерно 50-70% от уровня спроса на квартиры. В то же время оба сегмента двигаются почти синхронно: их сезонность и общие тренды практически совпадают, что свидетельствует о подобной логике выбора жилья.

Тем не менее, квартиры остаются более массовым и популярным форматом – спрос на них стабильно преобладает на протяжении всего периода.

Если сравнивать покупку и аренду частных домов, главная разница заключается в сезонности. Спрос на аренду имеет отчетливо выраженный летний пик, тогда как интерес к покупке остается более стабильным и распределенным равномерно в течение года.

"Дом для украинцев – это прежде всего о собственности, а не о временном решении. В то же время мы видим, что интерес к домам движется синхронно с рынком квартир, но остается ниже из-за высшего бюджета и более длинного цикла принятия решения", – говорит Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Кстати, в 2025-2026 годах у украинцев увеличился интерес именно к покупке домов. В начале 2024 года спрос на них был существенно ниже.

Результаты исследования ЛУН помогают понять: большинство пользователей склоняются в сторону квартир, в то же время дома выбирают те, кто имеет больший бюджет и предпочитает сделать более долгосрочный выбор.

Напомним, в первом квартале 2026 года в Украине выросли поступления от налога на недвижимое имущество – собственники жилой и нежилой недвижимости уплатили 2,9 млрд грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.